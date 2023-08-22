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الثلاثاء، 22-08-2023 06:47 م

عروض وتخفيضات في جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات بمناسبة العودة إلى المدارس، والتي تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 31 آب الجاري.

وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في السوق المحلي.

وتدعو المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.

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