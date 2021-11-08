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الإثنين، 08-11-2021 03:55 م

عزايزة: النقل الذكي نقلة نوعية لتحسين الخدمات للمواطنين

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الوكيل الاخباري- قال وزير النقل، وجيه عزايزة، إن إدخال منظومة النقل الذكي واللوجستيات يشكل نقلة نوعية في مجال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد عزايزة، خلال مشاركته في مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا الذي يعقد في مركز مصر للمعارض بالقاهرة، أهمية إدخال التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة لتطوير منظومة النقل، وترجمة تلك الأساليب إلى واقع ملموس خدمة وتسهيلا على المواطنين.


ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة النقل اليوم الاثنين، التقى عزايزة على هامش أعمال المؤتمر، الذي تشارك فيه عشرات الشركات العالمية والإقليمية الكبرى في مجالات تكنولوجيا النقل الذكي والموانئ واللوجستيات، نظيره المصري الفريق كامل الوزير، وبحث معه تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة النقل بأنماطه المختلفة.

 

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