البنك الدولي: مستعدون لدعم النقل في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في مكتبه اليوم مديرة البنك الدولي في الأردن هولي بينر بحضور امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني.

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حيث استعرض الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون والاستفادة الممكنة من الخبرات والمساعدات الفنية التي يمكن تقديمها لقطاع النقل في الأردن من قبل البنك الدولي.



وقدم المهندس عزايزة موجزا بأهم الاحتياجات اللازمة لقطاع النقل الأردني مبينا الأهمية والحاجة للدعم الفني بكافة مجالاته من دراسات وتدريب وخبرات مختلفة.



من جانبها، أكدت مديرة البنك الدولي بينر على أهمية الاطلاع على الاحتياجات الفنية و التدريبية المختلفة لقطاع النقل الأردني والتي بدورها أبدت استعداد البنك الدولي لدعم قطاع النقل بالاحتياجات الفنية اللازمة.