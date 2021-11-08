دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

الوكيل الاخباري- كشفت نتائج دراسة "الفجوة بين العرض والطلب في قطاع النقل"، التي أعدّها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أن سوق العمل في قطاع النقل قادر على استيعاب 94 بالمئة من حجم العرض بالقطاع، ما يشير إلى عدم وجود فجوة عددية واضحة فيه.

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وأظهرت الدراسة، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل في المملكة بلغ 1379 منشأة بحجم عمالة إجمالي بلغ 29199 عاملاً وعاملة، فيما توزعت هذه المنشآت بواقع 1097 في إقليم الوسط، و156 في إقليم الشمال، و126 منشأة في إقليم الجنوب.



وقال رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، وتم إعدادها بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، توفر بيانات عن خصائص قطاع النقل في الاردن والمهارات المتعلقة به.



واضاف الدكتور عبابنة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أن الدراسة اظهرت، أن اغلب العاملين في هذه المنشآت، هم من الأردنيين بواقع 28192 عاملاً وعاملة وبنسبة 97 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، يشكل الذكور ما نسبته 90 بالمئة منهم بواقع 26254 عاملاً، مقابل 2944 عاملة.



وبين أن عدد العاملين في مجال أنشطة التخزين والدعم للنقل حسب الدراسة بلغ 9359 عاملا، مؤهلاتهم دون التوجيهي معظمهم من الذكور بنسبة 32 بالمئة، فيما أعداد العاملين من حملة البكالوريوس والثانوية العامة متقاربة، وكانت النسبة الأقل لحملة درجة علمية أعلى من البكالوريوس وتشكّل 1.2 بالمئة فقط. وأوضح، أن الدراسة كشفت حجم الطلب على مهن قطاع النقل للأعوام 2020 -2022، والذي بلغ نحو 2911 عاملا وعاملة، وبحجم طلب على الذكور بلغ 2065 مقابل 846 من الإناث.



وبحسب الدكتور عبابنة، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية الموجهة للعاملين في القطاع، كشفت الدراسة عن 20 برنامجا، بلغ عدد خريجيها نحو 3104 خريجين خلال الأعوام 2016- 2018، شكلت الإناث منهم ما نسبته 8 بالمئة بواقع 260 فتاة، في حين يوفر القطاع، في إطار فجوة العرض والطلب، بحسب الدراسة 228 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة.



وأكد أن الدراسة بيّنت أن 46 بالمئة من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين، حتى ولو بشكل جزئي، وعزت ما نسبته 71 بالمئة من حجم هذه الصعوبات للنقص الكبير في العمالة التي تمتلك المهارات المطلوبة، والداعمة للتشغيل، والمؤهلة أكاديمياً.