الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 02:33 م

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

60e347484c59b74f116a9489


الوكيل الاخباري- كشفت نتائج دراسة "الفجوة بين العرض والطلب في قطاع النقل"، التي أعدّها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أن سوق العمل في قطاع النقل قادر على استيعاب 94 بالمئة من حجم العرض بالقطاع، ما يشير إلى عدم وجود فجوة عددية واضحة فيه.

اضافة اعلان


وأظهرت الدراسة، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل في المملكة بلغ 1379 منشأة بحجم عمالة إجمالي بلغ 29199 عاملاً وعاملة، فيما توزعت هذه المنشآت بواقع 1097 في إقليم الوسط، و156 في إقليم الشمال، و126 منشأة في إقليم الجنوب.


وقال رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، وتم إعدادها بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، توفر بيانات عن خصائص قطاع النقل في الاردن والمهارات المتعلقة به.


واضاف الدكتور عبابنة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أن الدراسة اظهرت، أن اغلب العاملين في هذه المنشآت، هم من الأردنيين بواقع 28192 عاملاً وعاملة وبنسبة 97 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، يشكل الذكور ما نسبته 90 بالمئة منهم بواقع 26254 عاملاً، مقابل 2944 عاملة.


وبين أن عدد العاملين في مجال أنشطة التخزين والدعم للنقل حسب الدراسة بلغ 9359 عاملا، مؤهلاتهم دون التوجيهي معظمهم من الذكور بنسبة 32 بالمئة، فيما أعداد العاملين من حملة البكالوريوس والثانوية العامة متقاربة، وكانت النسبة الأقل لحملة درجة علمية أعلى من البكالوريوس وتشكّل 1.2 بالمئة فقط. وأوضح، أن الدراسة كشفت حجم الطلب على مهن قطاع النقل للأعوام 2020 -2022، والذي بلغ نحو 2911 عاملا وعاملة، وبحجم طلب على الذكور بلغ 2065 مقابل 846 من الإناث.


وبحسب الدكتور عبابنة، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية الموجهة للعاملين في القطاع، كشفت الدراسة عن 20 برنامجا، بلغ عدد خريجيها نحو 3104 خريجين خلال الأعوام 2016- 2018، شكلت الإناث منهم ما نسبته 8 بالمئة بواقع 260 فتاة، في حين يوفر القطاع، في إطار فجوة العرض والطلب، بحسب الدراسة 228 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة.


وأكد أن الدراسة بيّنت أن 46 بالمئة من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين، حتى ولو بشكل جزئي، وعزت ما نسبته 71 بالمئة من حجم هذه الصعوبات للنقص الكبير في العمالة التي تمتلك المهارات المطلوبة، والداعمة للتشغيل، والمؤهلة أكاديمياً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615c01229b74e

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

10202126145730362388027

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

2018_6_24_17_48_18_183

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الوسطى غداً

فلك

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

القوات المسلحة

سحب قرعة بطولة القوات المسلحة الأردنية للملاكمة

أخبار متعلقة
10202110225833768586738

إربد: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

رئاسة

عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن

الصحة

اعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح الاربعاء

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم الاربعاء

1020217175333922909114

كلنا الأردن تشارك بالحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا بالكرك

العراق

الملك يهنئ بنجاح العراق في إجراء الانتخابات النيابية