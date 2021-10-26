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الثلاثاء، 26-10-2021 02:43 م

وزير النقل: المطار من أهم مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص

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الوكيل الاخباري- رعى وزير النقل المهندس وجيه عزايزة اليوم الثلاثاء ، احتفالا نظمته مجموعة المطار الدولي بمناسبة حصول مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول عن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاع “جودة خدمات المطارات” للعام 2020 اجري مؤخرا .

وأكد المهندس عزايزة خلال الاحتفال على ضرورة المحافظة على المستوى الرفيع الذي وصل آلية المطار وعلى ضرورة إيلاء الخدمات المقدمة للمسافرين جل الإهتمام مشيداً بروح المسؤولية والتعاون ما بين كافة الجهات العاملة في المطار.

وقال وزير النقل ان الحكومة تحرص كل الحرص على استمرار نجاح المشروع الحيوي والهام والذي يعد من اهم مشاريع التعاون ما بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى التعاون البناء ما بين وزارة النقل والمستثمر مجموعة المطار الدولي والمتابعة الحثيثة من قبل الطرفين لتذليل الصعوبات التي قد يواجهها المشروع والسعي الدائم للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وخلال الحفل، ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، كلمة افتتاحية قال فيها “لطالما كان الحصول على المركز الأول عن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط في أي عام إنجازًا رائعًا، لكن الحصول على هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، والمرة الرابعة في تاريخ المطار وبعد عام 2020 الصعب للغاية، يعدّ أمرًا أكثر من رائع. ولهذا السبب، ارتأينا الاحتفاء بالتزام شركائنا لتحسين تجربة المسافرين التي نقدمها في مطار الملكة علياء الدولي بشكل مستمر. ومع استمرارنا في تحمل تداعيات الجائحة، فأنا على ثقة من أن لدينا شراكة قوية قادرة على تعزيز قدرتنا التنافسية الإقليمية والدولية، والحفاظ على معلم أردني نفتخر به جميعًا.

وفي نهاية الاحتفال قام وزير النقل بتوزيع الشهادات التقديرية على الجهات العاملة والشركات المعنية في المطار تبعها جولة تفقدية في الجانب الجوي اطلع خلالها على بعض المشاريع الإستثمارية في المطار والتي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

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