وزير النقل : هدفنا رفع سوية الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار الملكة علياء

الوكيل الاخباري - أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، أهمية تضافر الجهود وضمان رفع سوية الخدمات المقدمة إلى المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في مكتبه اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فيرناندو اجيغالي، وأعضاء من مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، وبحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني.



ودعا المهندس عزايزة إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ليبقى مطار الملكة علياء الدولي من فئة المطارات المتميزة في المنطقة بخدماتها والتسهيلات المقدمة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تضافر الجهود كافة وضمان رفع سوية الخدمات المقدمة إلى المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي.

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