الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يتابع تمريناً عسكرياً في القوة البحرية والزوارق الملكية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا والعلاونة

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

ولي العهد يلتقي بشباب من مختلف القطاعات في الرمثا - صور

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

طالب يكتشف خطأ في كتاب العلوم ووزير التربية يستقبله

الملك يلتقي جونسون في لندن

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر

11 الف وفاة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 28-10-2021 03:54 م

وزير النقل : هدفنا رفع سوية الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار الملكة علياء

10202126144816744866451


الوكيل الاخباري - أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، أهمية تضافر الجهود وضمان رفع سوية الخدمات المقدمة إلى المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في مكتبه اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فيرناندو اجيغالي، وأعضاء من مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، وبحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني.
 
ودعا المهندس عزايزة إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ليبقى مطار الملكة علياء الدولي من فئة المطارات المتميزة في المنطقة بخدماتها والتسهيلات المقدمة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تضافر الجهود كافة وضمان رفع سوية الخدمات المقدمة إلى المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202121181537378428816

الحنيطي يتابع تمريناً عسكرياً في القوة البحرية والزوارق الملكية

10202127171617571404957

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا والعلاونة

الصحة

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

4

ولي العهد يلتقي بشباب من مختلف القطاعات في الرمثا - صور

الرئاسة-715x400

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

w

طالب يكتشف خطأ في كتاب العلوم ووزير التربية يستقبله

أخبار متعلقة
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الحكومة : الصحة تعمل على تسهيل الحصول على المطاعيم

w

17 مليون حركة على سند خلال أسبوع

كورونا 4

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

s

الأردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب

1020211018420226634401

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن