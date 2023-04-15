عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على موقعها الإلكتروني عن طرح عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير.

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وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة والكمية التي ترغب الوزارة شرائها 120 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير، علما أن آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن آخر موعد لقبول عطاء الشعير يوم الأربعاء المقبل.



ودعت الوزارة التجار الراغبين بالإشتراك بالعطاءين إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

