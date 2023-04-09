الصناعة والتجارة: ما يشاع عن عدم توفر الدجاج بالأسواق غير دقيق

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي أن الحديث عن عدم توفر الدجاج بالأسواق غير دقيق، موضحا ان أي شركة أو جهة منتجة للدجاج تحاول الإخلال والعبث بالسوق سوف تعاقب باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للقضاء وفق أحكام القانون.وقال برماوي إن الدجاج أكثر سلعة يتم تكثيف الرقابة عليها من قبل الوزارة خصوصا في هذه الفترة بسبب ارتفاع الطلب.وبين أنه في ضوء ارتفاع الطلب على الدجاج أصبحت عدد من المحال التجارية والمولات تطلب كميات أكبر من الكميات المعتادة أن تحصل عليها ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع الطلب، في المقابل هناك عدد محدود من المنتجين والشركات المنتجة للدجاج خفضت الكميات الموزعة.وأشار إلى أن الوزارة تتابع أي ملاحظات أو شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وسبق للوزارة أن وقفت على ملاحظات حول تخفيض الشركات المنتجة للدجاج، حيث يتابع وزير الصناعة والتجارة بنفسه أي ملاحظة، وجرى الإيعاز لمراقبي الأسواق الطلب من هذه الشركات تزويد السوق بما يكفي احتياجات المواطنين.