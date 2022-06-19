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الأحد، 19-06-2022 01:25 م

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

ييثيي


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الأحد، عن طرحها العطاء المركزي (٥٢/٢٠٢٢) الخاص بالإشراف على تنفيذ مشروع نشاطات تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن لصالح وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن.

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ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال مياه وصرف صحي الفئة الأولى (أ) بموجب شهادة تصنيف صادرة عن الدائرة وسارية المفعول الراغبين في الاشتراك في الدعوة سحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم الأحد .


ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع الدائرة الالكتروني www.gtd.gov.jo


 




 

 


 

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