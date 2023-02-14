عقد الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء

الوكيل الاخباري - عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء، برئاسة محافظ الزرقاء حسن سالم الجبور، اجتماعه الدوري في قضاء بيرين، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير قضاء بيرين عمر الشريدة ورئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة.



وأكد الجبور أهمية هذه اللقاءات خارج مبنى المحافظة، والتي تأتي بهدف الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في جميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، مشيراً إلى الاستمرار بعقد اجتماعات المجلس الدورية في مناطق المحافظة كافة وبحضور المعنيين.

اضافة اعلان