عقد امتحان للمترجمين الراغبين بالحصول على شهادة مترجم معتمد للغة الإشارة

الوكيل الاخباري- عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة امتحانا، أمس السبت، للمترجمين الراغبين في الحصول على شهادة مترجم معتمد للغة الإشارة، استناداً لتعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة الصادرة عن المجلس بمقتضى أحكام المادة (12) والمادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

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وتقدم 37 مترجما ومترجمة من مختلف محافظات المملكة للامتحان بشقيه النظري والعملي، حيث تضم لجنة الامتحان في عضويتها أربعة خبراء من الأشخاص الصم، إضافة إلى أربعة مترجمين ممن لهم خبرة عملية في الترجمة الإشارية ويرأسها أحد الأعضاء من الأشخاص الصم.



ويأتي الامتحان ضمن جهود المجلس لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص الصم، ودمجهم بالمجتمع، وإزالة المعيقات التي تواجههم في مختلف مجالات الحياة لتحقيق مبدأ العيش المستقل، إضافة إلى تعزيز حق الأشخاص الصم في التواصل الفاعل من خلال توفير مترجمي لغة إشارة بكفاءة عالية في مجال الترجمة الإشارية، وحق الحصول على الترجمة بكل كفاءة وفاعلية.



ويقيس الشق النظري الثقافة العامة للمتقدمين وثقافة الأشخاص الصم والمعرفة التخصصية في مجال ترجمة لغة الإشارة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يشتمل الشق العملي على الترجمة من اللغة الإشارية إلى اللغة المنطوقة وبالعكس، إلى جانب حوار وترجمة فورية لعدد من الموضوعات المتنوعة.

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، ولا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون قد اجتاز المستوى الثالث من التدريب على لغة الإشارة أو تلقى تدريباً عليها بمعدل 120ساعة تدريبية، إضافة إلى خبرة عملية بالتواصل بلغة الإشارة لا تقل عن عامين.