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الخميس، 12-05-2022 10:13 ص

عقد جماعي ينظم المهنة في قطاع التجميل ويحمي حقوق العمال

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الوكيل الإخباري - وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل، أمس، عقد عمل جماعي يسري على نحو 80 ألف عامل في القطاع، يهدف إلى حماية حقوق العمال والتعاون من أجل تنظيم شؤون المهنة، وبتكلفة إجمالية تقدر بــ 1.300 مليون دينار سنويا. 

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وبموجب العقد، الذي وقعه رئيس النقابة العامة خالد أبو مرجوب، ورئيس مجلس نقابة أصحاب صالونات التجميل سامي بوشة، بحضور مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشه، ورئيس نقابة أصحاب صالونات التجميل السابق إياد سماره، يلتزم الفريقان بالسعي لحل أي خلاف قد ينشأ بين العامل وصاحب العمل، وإعطاء الأولوية للعمالة الأردنية للعمل في المهنة، والتنسيق لإجراء الاختبارات المهنية اللازمة للحصول على مزاولة المهنة، وإعلام الجهات ذات العلاقة بأسماء من استحقها، وأن لا يعمل في مهنة تجميل السيدات إلا الحاصلين عليها.


ونص العقد، على أن يلتزم كافة أصحاب صالونات التجميل ومراكز التجميل، بحقوق العمال من حيث: الالتزام بالحد الأدنى للأجور، الاشتراك بالضمان، عدد ساعات العمل اليومي، الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والأعياد، صرف بدل العمل الإضافي والالتزام بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، إلى جانب الالتزام بتوقيع عقد عمل بين العامل وصاحب الصالون يحفظ حقوق الطرفين.


واتفق الطرفان على التنسيق فيما بينهما لمساعدة أي عامل يرغب في فتح صالون أو مركز تجميل للسيدات، والاستفادة في ذلك من خدمات نقابة أصحاب صالونات التجميل. 


كما نص العقد، على التزام العاملين بالقيام بالواجبات ومهام العمل، وبنود عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل، وإقامة نشاطات ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتنسيق مع نقابة أصحاب صالونات التجميل.
كما اتفق الطرفان على أن يلتزم كلا من أصحاب العمل والعمال في القطاع، بضرورة التنسيق مع النقابتين عند إقامة أي نشاط مهني.


 




 

 


 

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