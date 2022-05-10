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الثلاثاء، 10-05-2022 12:33 م

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

العمل


الوكيل الإخباري - أعادت وزارة العمل، الثلاثاء، مع وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية تفعيل اتفاقية لتشغيل الأردنيين في ألمانيا.

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ووقع وزير العمل نايف استيتية الاتفاقية وعن الجانب الألماني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية ماركوس بيرشر.
وقال استيتية إن توقيع هذه الاتفاقية مع وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية يأتي في سياق استمرار جهود الوزارة في تعزيز علاقات التعاون بين الأردن وألمانيا في مجالات العمل وتسويق الكفاءات الأردنية في ألمانيا.


وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي مكملة للاتفاقيات الموقعة سابقا و لتفعيلها، وتهدف أيضا إلى متابعة تشغيل الأردنيين في القطاعات المطلوبة في سوق العمل الألماني بالتنسيق، كما تمكنهم من اكتساب خبرات عملية ومهنية في واحدة من أكبر اقتصاديات العالم تطورا.


ولفت النظر إلى أن الحصول على فرصة عمل في سوق العمل الألماني يتطلب بداية تعلم اللغة الألمانية واجتياز المستويات اللغوية المطلوبة بحسب الاتفاقيات الموقعة سابقا والحصول على امتحان اللغة الألمانية المعتمد لدى الجانب الألماني.


وأشار إلى إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج لتأمين فرص عمل لهم.


وبين أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تحديد عملية الاختيار والتعيين من خلال التعاون بين الجانبين الأردني والألماني في تشغيل المهنيين الصحيين المؤهلين من الأردن كممرضين عموميين معتمدي التخصص في ألمانيا وكذلك تنفيذ برنامج المنفعة الثلاثية Triple Win.


وأوضح استيتية أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على وضع آلية مناسبة وفعالة لتسويق الكفاءات الأردنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الألماني وكذلك تزويد الأردن بقائمة محدثة باستمرار عن الاحتياجات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الألماني.


وأكد أن هذه الجهود تأتي ترجمة لعمق علاقات الصداقة المتينة التي تربط الأردن مع ألمانيا والتي يحرص جلالة الملك والمستشار الألماني أولاف شولتس على تعزيزها، مشيدا بجهود الحكومة الألمانية والقطاع الخاص الألماني في تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في توفير أيد ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب ذكورا وإناثا للعمل في ألمانيا.


من جهته قال المدير الإداري لشؤون العلاقات الدولية في وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية ماركوس بيرشر، إن هذه الاتفاقية سوف تمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة لدخول ألمانيا وفقا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الألماني، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.


 




 

 


 

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