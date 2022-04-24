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الأحد، 24-04-2022 01:51 م

العمل ترد على نقابة عاملات المنازل حول تأخير معاملات الاستقدام

وزارة عمل 3


الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة

  نفى مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل فايز الجبور وجود أي تأخير في إصدار تصاريح العمل للعاملات في المنازل من قبل الوزارة .

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وأكد الجبور في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن الوزارة تتابع كافة المعاملات فور وصولها للوزارة ويتم إصدارها ضمن الآلية المتبعة .


وتابع " بعض مكاتب استقدام العاملات في المنازل يتقدمون بأوراق استقدام غير مكتملة مما يستدعي تأخير المعاملة لحين استكمال الأوراق المطلوبة .


وأكد أن الوزارة خاطبت نقابة العاملات في المنازل لتزويدها بكشف أسماء العاملات التي تم تأخير صدور تصاريح عملهن .


وكانت نقابة العاملات في المنازل اشتكت من تأخر انجاز معاملات عاملات المنازل إضافة إلى تصاريح العمل .


 




 

 


 

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