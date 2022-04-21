الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

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الخميس، 21-04-2022 02:57 م

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

سجن


الوكيل الإخباري - كشف تحقيق داخلي أجرته وزارة العمل عن قيام موظف وصاحب مؤسَّسات خاصة بتزوير تصاريح عمل بلغ عددها 126 تصريحًا، وتولَّت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد متابعة القضية وملاحقة المتَّهمين وحولتها إلى القضاء الذي أصدر قرارًا نافذًا فورًا بإدانتهما.

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وقررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، وضع موظف حكومي يعمل بإحدى الوزارات وصاحب مؤسسات خاصة بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة خمس سنوات.


وصدر القرار وجاهيًا بحق المُدانين وضمَّنتهما كامل النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، وسيكون القرار قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.


وأسندت النِّيابة العامة لدى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد تهمة التَّزوير المعنوي، وتعديل وتغيير بيانات على الشَّبكة المعلوماتية للموظف الحكومي المُدان، والتي كرَّرها 126 مرَّة، وللمُدان الآخر صاحب المؤسَّسات التَّدخل بالتَّزوير المعنوي، واستعمال مزور والتي قام بتكرارها 126 مرَّة.

 




 

 


 

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