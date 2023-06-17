عمان تحتضن مؤتمر العملات الرقمية الإسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - تزاح الستارة، يوم الأربعاء المقبل، عن فعاليات المؤتمر الدولي مؤتمر" مستقبل العملات الرقمية والتحول الرقمي" والذي يأتي بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات والبنوك والبنك المركزي وشركات تكنولوجيا المعلومات.



ويهدف المؤتمر بحسب الدكتور محمد الزغول رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والذي تنظمه "مؤسسة العالم الآن للاستشارات الإدارية" الى إلقاء الضوء على مستقبل العملات الرقمية والتحول الرقمي وما يشهده العالم من تطور فيه والاطلاع على وسائل الدفع والمحافظ الالكترونية ومناقشة ظواهر التضخم وآثاره على الاقتصادات العالمية ومختلف الجوانب الاستثمارية.



كما يلقي المؤتمر الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات والسعي لان يكون القطاع الريادي على مستوى الإقليم ودراسة محددات القطاع، ومستقبل أسعار الفائدة كأداة سياسة نقدية رئيسية، وتقييم استمرار ربط سعر الدينار بالدولار على مختلف الجوانب الاقتصادية خاصة التضخم ، بالإضافة الى دراسة الجوانب القانونية والتشريعية للتحول الرقمي.

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وأشار الزغول الى أن جلسات المؤتمر والذي قام على مدار يومين ستناقش مختلف القضايا الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية من قبل خبراء دوليين ومحليين ،مؤكدا أهمية المؤتمر كونه يوفر فرصة يلتقي خلالها المستثمرون ويبحثون سبل التعاون فيما بينهم والاطلاع على فرص الاستثمار الموجودة في الأردن في مختلف القطاعات، لما يتمتع به من قدرات وإمكانيات استثمارية يمكن البناء عليها، وتفعيلها في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة.



وتوقع الزغول أن يساهم المؤتمر في تفعيل الحراك الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، ولما تشهده الساحة الأردنية من تطورات اقتصادية هامة على راسها رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك العام الماضي،والتي ركزت في محاورها على أهمية التحول الرقمي .

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