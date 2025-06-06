الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار

04:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733511 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في أيار، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية. اضافة اعلان





وسجّل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 127.7 نقطة في أيار، منخفضًا 0.8% عن نيسان.



وكانت قراءة شهر أيار أعلى بنسبة 6% على أساس سنوي، لكنها أقل بنسبة 20% من الذروة التي سجلتها في آذار 2022، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي أشعل حربًا مدمرة بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.



وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض بنسبة 1.8% على أساس شهري، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية.



وقد أثّر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.



كما انخفضت أسعار القمح بسبب تحسّن ظروف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.



في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.4%، مدعومة بالطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلب أسعار العملات.



وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.7% مقارنة بشهر نيسان، مع انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية.

وخسر مؤشر الفاو لأسعار السكر 2.6%، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وضعف الطلب من صناعات الأغذية والمشروبات، وتوقعات انتعاش الإنتاج في الموسم المقبل.



وفي تقرير منفصل عن الحبوب، توقعت الفاو إنتاجًا عالميًا قياسيًا من الحبوب يبلغ 2.911 مليار طن في عام 2025، ارتفاعًا من 2.848 مليار طن في تقديراتها السابقة، وبزيادة 2.1% عن عام 2024.