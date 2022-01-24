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الإثنين، 24-01-2022 04:22 م

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

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الوكيل الاخباري - سجلت العاصمة عمان أعلى حصيلة إصابات بكورونا بين المحافظات الأردنية، بقرابة 6 الاف حالة من أصل 11478 حالة سجلت في المملكة الاثنين، وهي أعلى حصيلة تسجلها المملكة منذ بدء الجائحة.اضافة اعلان


وسجلت العاصمة عمان 5993 إصابة، ثم الزرقاء بـ 1595 إصابة ثم اربد بـ 1212 إصابة.


وكانت الطفيلة المحافظة الأقل تسجيلا للإصابات بواقع 18 إصابة، فيما سجلت الرمثا فقط 7 إصابات، ولم تسجل أي إصابة في مدينة البتراء.

 

كما كانت نسبة الفحوص الإيجابية الأعلى منذ بدء الجائحة، حيث سجلت 22.98%.


وجاء توزيع الإصابات في المحافظات على النحو التالي:

 


 




 

 


 

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