عمان تشهد حادثة مؤلمة للطفلة تاليا ووالدها يروي التفاصيل للوكيل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - طفلة تلعب أمام منزلها ، في منطقة بخريبة السوق في العاصمة عمان ، طفلة بعمر الزهور (5) سنوات ، أرادت أن تصافح جدائلها الشمس ، فتركت شقيقها ياسر - سنتان- يلعب لوحده ، وغادرت المنزل، لتلهو ، مع أقرانها .

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بداية القصّة

الحادثة ، باتت فجيعة ، على وقع صبر عائلتها ، التي تواصل الليل بالنهار ، للدعاء لطفلتها ، بأن تعود ضحكتها من جديد للمنزل .

يـــروي والدها، محمد أحمرو تفاصيل ما حدث لفلذة كبده ، يقول لـ"الوكيل الإخباري" :

خرجت "تاليا" ، لتلعب، يوم الجمعة الماضي ، مع أولاد عمها ، إلا أن "سلك كهرباء" معرى ، كان يتواجد على الشارع ، وقامت ابنتي بإمساكه ، ما أدّى إلى إصابتها بصعقة كهربائية .

وأوضح أحمرو بصوت أب ، حزين على ما حدث لطفلته ، أن أطفالا هرعوا إلى المنزل ، بعد أن سقطت ابنته مغشيا عليها ، وقام على الفور بإسعافها إلى أحد المستشفيات .

وما بين الأمل والحزن ، يدعو والدا تاليا لابنتهما أن تعود لتلعب مع شقيقها الذي يفتقدها ، حيث أكد لهم الأطباء المشرفون على حالتها أن ابنته في تحسّن ملحوظ، إلا أنها طريحة سرير الشفاء ، لا تحرّك ساكنا .

وناشد أحمرو ، الأردنيين ، بالدعاء لطفلته بالشفاء ، حيث أنها كانت تملؤ المنزل سعادة وفرحا ، وتملؤ المكان ضحكة بريئة أثناء لعبها مع شقيقها "ياسر".

الدعاء للطفلة

وطالب من أجل العمل على منع مثل هذه الحوادث ، من خلال التأكد من عدم تعري أسلاك الكهرباء ، التي قد تودي بحياة أبرياء .

الطفلة تاليا ، وصورة البراءة ، تخطف قلب الناظر إليها ، تخضع اليوم لأجهزة في قسم العناية الحثيثة ، حيث تفطّـر قلبي والديها عليها ، على وقع صدمة العائلة .

ويختتم والدها " أتمنى أن يدعو لها الأردنيون ، وكلي أمل أن يكتب الله الحياة لطفلتي تاليا".

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