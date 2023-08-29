عمل بطولي لرجل إطفاء خلال انقاذ طفل من حريق شب في منزل بمادبا

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد صباح اليوم بلاغ بتعرض احدى الشقق بعمارة سكنية في محافظة مادبا للحريق، إذ تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ للمكان وخلال زمن استجابة لم يتعدَّ 6 دقائق بوشر التعامل مع الحريق.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور وصولهم ومباشرتهم بالإطفاء تبيّن لهم وجود 3 أطفال ما زالوا داخل الشقة، إذ قام رجال الإطفاء والإنقاذ بالدخول للشقة وإجلاء الأطفال دون تعرضهم لأية إصابة تُذكر سوى ضيق بالتنفس والذي أُسعفوا على إثره للمستشفى بحالة جيدة .



وأضاف الناطق الإعلامي أنّ أحد رجال الإطفاء تعرّض هو كذلك للإصابة بضيق للتنفس بعد أن قام أثناء عملية الدخول للشقة بإعطاء كمامة الأكسجين خاصته لأحد الأطفال المحاصرين والذي كان يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق، إذ جرى إسعافه كذلك للمستشفى وهو بحالة جيدة، هذا وتم إخماد الحريق وفُتح تحقيق للوقوف على ملابساته .