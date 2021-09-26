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الأحد، 26-09-2021 02:08 م

عواد لـ الوكيل: قد يطرأ تغيير على أسعار المأكولات الشعبية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، اليوم الأحد أن قطاع المطاعم الشعبية يعاني من ضائقة كبيرة.

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وقال عواد بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن تم عقد إجتماع في وزارة الصناعة ضم عدد من الممثلين عن نقابة أصحاب المطاعم واتفق الطرفين إلى تقريب وجهات النظر.

وبين أنه في ظل ارتفاع أسعار الشحن والمواد التموينية قد يطرأ تغيير في الاسعار نهاية هذا العام، مضيفا أن في الوقت الحالي لا يوجد تعديل على أسعار المأكولات الشعبية.

 

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بطلب لتنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة اعتراضا على عدم قبول الوزارة تعديل القائمة السعرية وجاء الرد بعدم الموافقة بسبب وقوع الوزارة على طريق حيوي.

 

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