النيابة الجمركية تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي

الوكيل الاخباري- وقعت النيابة العامة الجمركية مذكرة تفاهم للربط إلكترونيا مع وزارة الصناعة والتجارة بصورة تسمح بدخول موظفي النيابة إلى السجل التجاري المركزي للوزارة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن توقيع المذكرة يهدف إلى رفع كفاءة تحصيل الأموال العامة ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات، ومنح موظفي النيابة العامة الجمركية صلاحية الدخول إلى نظام التسجيل للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية والمسجلة لدى الوزارة وموقع الحجز من اجل تثبيت إشارة الحجز أو رفعها.



وأضافت أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من استراتيجية النيابة العامة للأعوام 2021-2025 الهادفة إلى تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محليا من خلال تطوير قنوات التواصل الأمر الذي يسهم في الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات من خلال استخدام التقنية الحديثة.