عودة رحلة للملكية الأردنية للمطار .. بسبب تصرفات غير طبيعية لمسافر !



الوكيل الاخباري - أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن رحلة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 111 RJ التي كانت متوجهة نحو لندن، عادت لمدرجات مطار الملكة علياء الدولي بعد نحو أقل من ساعة على إقلاعها، بعد أن بدأ مسافر من جنسية عربية، بالصراخ وإزعاج الركاب.



فيما أشارت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء إلى أن رحلتها اضطرت للعودة بعد قرابة 25 دقيقة من إقلاعها، بسبب راكب أبدى تصرفات غير طبيعية، مؤكدة حرصها على سلامة ركابها، وعدم التهاون في التعامل مع أي إجراء يضمن سلامة وراحة المسافرين.

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