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الخميس، 25-11-2021 12:54 م

عودة ضخ مياه الديسي اليوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا  عن الانتهاء من اعمال الصيانة المبرمجة الوقائية واعادة الضخ من مياه الديسي اعتبارا من ظهر اليوم الخميس الموافق 25/11/2021  بعد استكمال كافة  أعمال الصيانة اللازمة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي .

وبينت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا ان ادوار المياه ستعود تدريجيا من بعد ظهر اليوم الخميس حسب البرنامج المعلن للمناطق مؤكدة ان اعمال الصيانة تستهدف المحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال العام .

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