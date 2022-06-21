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الثلاثاء، 21-06-2022 10:13 ص

عودة عمل مواقع إلكترونية محلية وعربية بعد تعطلها

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت شركة كلاود فلير"Cloudflare" أنه تم تحديد العطل الذي أثر على أغلب المواقع الإلكترونية وأدى إلى توقفها عالمياً .

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وبينت الشركة اليوم الثلاثاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أنها عملت على إصلاح العطل بشكل فوري وإعادة عمل المواقع التي أصابها العطل الفني.


وكانت قد تعطلت عدة مواقع إلكترونية محلية وعربية منذ صباح اليوم الثلاثاء مما أدى إلى صعوبة وصول المستخدمين إليها .


وتعتبر "كلاود فلير" شركة إنترنت أمريكية عالمية تتخصص في زيادة سرعة مواقع الويب وحمايتها وتأمينها عبر شبكة ضخمة من الخوادم موزعة على 250 مدينة في أكثر من 100 دولة في كل قارات العالم.

 


 



 




 

 


 

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