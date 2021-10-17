عويس يوضح لـ الوكيل بشأن التعليم عن بُعد لطلبة الطب في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - خاص -

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس إن مساقات طلبة الطب في جامعة مؤتة من المفترض أن تكون وجاهية باستثناء مساق أو اثنين.وأكد عويس في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري" أنه سيتابع موضوع جداول الطلبة مع مدير جامعة مؤتة.ودعا طلبة الطب في جامعة مؤتة إلى تقديم شكوى رسمية بأسمائهم وما يريدونه لوزارة التعليم العالي.وكان قد وصل" الوكيل الإخباري "اليوم الأحد شكوى من طلبة طب في سنواتهم الأولى والثانية والثالثة في جامعة مؤتة، تفيد بأن ما يقارب 75% من جداولهم و مساقاتهم تندرج تحت بند التعليم عن بُعد، بحيث تدرس كل مجموعة من الطلبة أسبوعا وجاهيا و أسبوعا عن بعد، وجميع المختبرات المطروحة في الجداول لجميع المواد تدرس عن بعد.