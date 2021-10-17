الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 02:28 م

عويس يوضح لـ الوكيل بشأن التعليم عن بُعد لطلبة الطب في جامعة مؤتة

وجيه عويس


الوكيل الإخباري - خاص - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس إن مساقات طلبة الطب في جامعة مؤتة من المفترض أن تكون وجاهية باستثناء مساق أو اثنين.اضافة اعلان


وأكد عويس في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري" أنه سيتابع موضوع جداول الطلبة مع مدير جامعة مؤتة.

ودعا طلبة الطب في جامعة مؤتة إلى تقديم شكوى رسمية بأسمائهم وما يريدونه لوزارة التعليم العالي.

وكان قد وصل" الوكيل الإخباري "اليوم الأحد شكوى من طلبة طب في سنواتهم الأولى والثانية والثالثة في جامعة مؤتة، تفيد بأن ما يقارب 75% من جداولهم و مساقاتهم تندرج تحت بند التعليم عن بُعد، بحيث تدرس كل مجموعة من الطلبة أسبوعا وجاهيا و أسبوعا عن بعد، وجميع المختبرات المطروحة في الجداول لجميع المواد تدرس عن بعد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202122162423565504612

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

e

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

1020211494027957571615

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

201712191045274527

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

w

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

1634472494395

أمانة عمان تستعد لشتاء هذا العام

أخبار متعلقة
image

مؤتة تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات

وجيه عويس

وزير التربية والتعليم العالي: اكتظاظ المدارس والجامعات سبب تراجع مستوى التعليم

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

اخر قرارات وزير التربية السابق بشأن المدارس

10202110185320263065371

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

وزير التربية : اختبار وطني لطلبة المدارس في اللغة العربية والرياضيات الشهر المقبل

9202125194837215219223

مؤتة تبحث التعاون الأكاديمي والثقافي مع ماليزيا