غرفة تجارة عمّان: تقديم 241 ألف خدمة بمقر المكان الواحد العام الماضي

الوكيل الاخباري-

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قدّم مقرّ خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمّان، 241500 خدمة سواء أكانت إلكترونية أم مباشرة خلال العام الماضي 2023.وحسب معطيات إحصائية للغرفة بلغ عدد المراجعين لمكاتب خدمة المكان الواحد الذي يضم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية خلال العام الماضي 94734 مراجعا.ويضم المقرّ مديرية عمل غرفة تجارة عمّان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات وكاتب العدل وأمانة عمّان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن).كما يضم المقرّ مديرية ضمان غرفة تجارة عمّان، ومكتبا لدائرة الأحوال المدنية بالغرفة، ومكتبا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى "إي فواتيركم".وحسب المعطيات الإحصائية، تم إنجاز 12805 معاملات لإصدار تصاريح عمل و187000 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و25835 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 6000 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.وأنجز مكتب كاتب العدل 4592 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و5231 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمّان.كما أنجز مكتب دائرة الأحوال المدنية 11927 معاملة بين إصدار جوازات سفر أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات، فيما قدمت إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء 913 معاملة بين تراخيص وتصاريح وإصدار شهادات للمنتج والمصنع ومعاملات أخرى.