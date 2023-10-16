غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة

الوكيل الإخباري -

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نظمت غرف الصناعة، اليوم الاثنين، بمشاركة مجالس إدارتها بالأردن وعمان واربد والزرقاء وممثلي القطاعات الصناعية وعاملين بالقطاع الصناعي، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي.وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الوقفة التضامنية التي نظمت في صناعة عمان، تأتي استكمالا لحملة جمع التبرعات المادية والعينية، التي أطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الغاشم المتواصل عليهم.وقال إن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في جميع المحن التي يتعرضون لها، خصوصا الشعب الفلسطيني، للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.