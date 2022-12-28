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الأربعاء، 28-12-2022 06:11 م

فاعليات اقتصادية تؤكد أهمية إقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - أكد ممثلون لفاعليات اقتصادية، أهمية إقرار مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025)، مشددين على ضرورة الإسراع بعمليات التنفيذ بما يعزز من عملية التعافي التي بدأت تظهر لدى غالبية القطاعات الاقتصادية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن إقرار البرنامج يؤكد التزام الحكومة بتعجيل عملية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مرتكزاً مهماً في عملية التحديث التي تسير بها المملكة للوصول إلى الأردن الجديد.

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