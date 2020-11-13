فاعليات تؤكد على احترام سيادة القانون حفاظا على صحة المواطنين

الوكيل الاخباري - أكدت فاعليات مجتمعية ونقابية في الكرك أهمية احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وعدم الخروج عليه من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين وأمنهم.

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وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المظاهر التي رافقت إعلان نتائج الإنتخابات النيابية من تجمهر وإطلاق أعيرة نارية تزامناً مع فرض حظر التجول شكلت خرقًا للقانون وأوامر الدفاع وساهمت بترويع المواطنين الأمنيين الذين التزموا بالتعليمات للحد من انتشار وباء كورونا وحفاظاً على سلامة اطفالهم وانفسهم.



وقال نائب رئيس بلدية الكرك الكبرى بسام الجعافرة، أن ما رافق إعلان النتائج للانتخابات من أحداث وممارسات سلبية من قبل البعض الذي ليس لديه أدنى حس بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنه وأهله أمر مرفوض وغير مقبول بكل الاتجاهات خاصة بعد أن انتهى الاستحقاق الدستوري بإنتخاب مجلس النواب بكل حرفية واقتدار من قبل جميع الجهات المعنية، مؤكداً على الوقوف خلف القيادة الهاشمية والاجهزة الأمنية لمنع أي ممارسات تؤدي الى حدوث إضطرابات في المجتمع أو مخالفة القانون.

وبين الناشط الاجتماعي مصطفى المواجده، أن خرق القانون وأوامر الدفاع من قبل شريحة غير مسؤولة تلحق ضراراً كبيراً بالمجتمع في ظل الحملة الرسمية للحكومة بمحاصرة انتشار الوباء والحد منه، مؤكداً أهمية الحزم بتطبيق القانون ضد الخارجين عليه وعدم السماح لهم بالعبث بأمن الوطن والمواطنين.



وقال العقيد المتقاعد خالد البنوي، "اننا جميعا نقف خلف قيادتنا الهاشمية ودورها الوطني وتركيزها الدائم على انه لا احد فوق القانون ولا استثناء لأي كان لمرتكبي المخالفات من تطبيقه عليهم بحزم، لافتاً إلى أن هيبة الدولة من هيبة واحترام القانون وعدم الخروج عنه، داعياً إلى تكاتف جهود جميع الشرفاء بالوطن لمحاصرة الفئة القليلة من المواطنين الذين يفتقدون لحس المسؤولية والانتماء للوطن للحفاظ على المواطن وسلامته لانه اغلى ما نملك.



واضاف رئيس جمعية مبادرون الخيرية المهندس قدر العمرو ، أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في مجتمعنا تعد من الظواهر السلبية الخطيرة كونها تشكل تهديدا لحياة الأبرياء دون تفكير وعدم مراعاة حياة المواطن وسلامتهم وأمنهم، وأعلن عن تأييده لجميع الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذت من قبل الاجهزة الامنية لفرض وتطبيق سيادة القانون في كافة مناطق المملكة حماية للمنجز الوطني الديمقراطي الذي تجسد بإجراء الانتخابات النيابية ضمن المعايير الدولية بالنزاهة والشفافية والتزامها بالاجراءات الصحية والسلامة العامة في جميع مراكز الاقتراع من خلال توفيرها كل مستلزمات الوقاية من تباعد وكمامات ومعقمات وقفازات ولوحات ارشادية وتوعوية.

--(بترا)

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