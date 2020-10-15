إغلاق نفق السابع اليوم

الوكيل الإخباري- ستقوم أمانة عمّان وبالتعاون مع إدارة السير، بإغلاق مقطع من شارع زهران ( نفق تقاطع السابع على شارع زهران وبالاتجاهين) اعتبارا من مساء اليوم الخميس 15/10/2020 ولغاية صباح الأحد 18/10/2020.

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وقال مدير دائرة عمليات المرور محمد الفاعوري في بيان، إن هذه الأعمال تتطلب إجراء التحويلات المرورية التالية: السير القادم من تقاطع السادس باتجاه تقاطع الثامن، سيتم تحويله عبر شارع عبدالله غوشة والانعطاف يسارا من إشارات عبدالله غوشة لشارع بركات الزعبي وصولا لتقاطع الثامن .



"السير القادم من تقاطع الثامن باتجاه تقاطع السادس، سيتم تحويله يمينا قبل تقاطع السابع عبر شارع وهيب الأفيوني والانعطاف يسارا لشارع الأميرة سمية ( دوار السيفوي ) باتجاه تقاطع السادس"، وفق البيان .



وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية بمواقع الأغلاق ومسار التحويلات مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بهذه المواقع.





