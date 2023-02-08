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الأربعاء، 08-02-2023 01:44 م

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

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الوكيل الإخباري- أكدت بلدية الكرك انها تقوم بنثر الملح في شوارع المحافظة لمنع الانجماد.اضافة اعلان


وقالت البلدية في منشور عبر "فيسبوك" إنها تتابع كافة الطرق وتحرص على استدامة العمل على فتح الشوارع في كافة المناطق. 


وبينت أن آليات البلدية تعمل على فتح الطرق بسبب تساقط الثلوج وتتعامل مع كافة الملاحظات الواردة اليها.

وتدعو بلدية الكرك الكبرى الإخوة المواطنين التعاون معها وعدم الخروج الا للضرورة القصوى .

كما تؤكد البلدية بأن غرفة العمليات الرئيسية والفرعية على استعداد كامل للتعامل مع الظروف الجوية السائدة .

 




 

 


 

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