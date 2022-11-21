فتح باب الاشتراك في التأمين الصحي للمهندسين وعائلاتهم للعام 2023

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الاشتراك في برامج التأمين الصحي للمهندسين وعائلاتهم، للعام 2023، بدءً من شهر تشرين الثاني.



وقال عضو مجلس النقابة نائب رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور بشار الطراونة، في بيان اليوم الاثنين، إن الهدف الاستراتيجي للإدارة تحقق بإدامة التوازن بين إيرادات الصندوق والنفقات الصادرة عنه بشكل لا يخل بالمنافع والمزايا على المشتركين، مؤكدا حرص الإدارة على زيادة رضى المشتركين والجهات الطبية على حد سواء.



وقال مدير دائرة التأمين الصحي الدكتور فلاح الدبك، إن مجلس نقابة المهندسين وتحقيقا لمبدأ الصندوق التكافلي للتأمين الصحي، رفع سقف التغطية للأمراض المزمنة، مقابل تقديم الخدمات الطبية الأفضل.



وأشار إلى أن أعداد المشتركين في برامج التأمين الصحي المختلفة، تجاوزت 32300 مشترك ومشتركة.

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