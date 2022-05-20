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الجمعة، 20-05-2022 06:04 م

فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022

معرض


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر ابو فارس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المعرض في دورته 21  اعتبارا من السبت وحتى 20 حزيران/يونيو المقبل.

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وقال أبو فارس، في بيان صحفي الجمعة، إنّ المعرض بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى شهد تغييرات على صعيد مكان إقامته، حيث سيكون في المركز الأردني للمعارض الدولية - مكة مول وذلك لأول مرة، حيث سيكون المعرض اعتبارا من 1 أيلول المقبل وحتى 10 من الشهر ذاته.


ودعا، الراغبين من دور النشر المحلية والعربية والدولية، والمؤسسات المعنية بقطاع الثقافة والنشر إلى المشاركة بالمعرض في دورة للعام الحالي من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني للاتحاد.


وبين، أن المعرض يعد الحدث الثقافي الأبرز في الأردن خلال السنوات الأخيرة من حيث عدد الدول المشاركة التي تجاوزت 22 دولة، و350 دار نشر عربية وأجنبية بإصداراتها المتنوعة، إضافة إلى عدد الزوار الذي تجاوز أكثر من 250 ألف زائر كل عام.


ولفت أبو فارس، إلى أن معرض عمّان، تميز خلال السنوات الماضية بجلب عناوين متنوعة في مجالات العلم والمعرفة لجميع الأعمار.


 




 

 


 

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