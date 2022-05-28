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السبت، 28-05-2022 09:21 ص

فرز أصوات أعضاء مجلس نقابة المحامين اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ظهر السبت، فرز أصوات أعضاء مجلس النقابة حيث يتنافس 51 مرشحا على 10 مقاعد مخصصة لعضوية هذا المجلس.

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وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الجمعة، صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت، حيث تم تمديدها ساعة إضافية فقط.


وكانت انتخابات نقابة المحامين الأردنيين؛ قد بدأت الساعة 10 صباحا، في مجمع النقابات المهنية، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية الـ 44.


وتم تمديد الانتخابات من الساعة 6 حتى الساعة 7 مساء؛ نظرا لكثافة المحامين المقترعين.


أعلنت اللجنة المشرفة فجر السبت، فوز المحامي يحيى أبو عبود بمنصب نقيب المحامين.


 




 

 


 

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