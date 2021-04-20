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الثلاثاء، 20-04-2021 03:05 م

فرق أمانة عمان تنذر منشآت وتزيل بسطات مخالفة

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الوكيل الاخباري - وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان 95 إنذاراً لمنشآت مخالفة أمس الاثنين من خلال 749 زيارة، نجم عنها 34 مخالفة صحية ومهنية و6 إغلاقات أخرى.
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ونفذ فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، وبالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، جولات مشتركة على الباعة المتجولين، أسفرت عن 69 زيارة لبسطات بيع، جرى مخالفة 7 منها وإزالة 62 بسطة مخالفة وإتلاف 2092 لتراً من العصائر الرمضانية. وفيما يتعلق بجولات السلامة العامة كان عددها 2 نتج عنها 7 مخالفات أفراد بموجب أمر الدفاع على ضبوطات وزارة الداخلية.

 




 

 


 

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