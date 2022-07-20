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الأربعاء، 20-07-2022 09:24 م

فرنسا تقلد باحثة اردنية بوسام السعفة الأكاديمية

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الوكيل الاخباري - حصلت الدكتورة بتول المحيسن من قسم اللغات الحديثة في جامعة اليرموك بوسام السعفة الأكاديمية برتبة "فارس"، حيث قامت السفيرة الفرنسية بعمان فيرونيكا فولاند مندوبة عن رئيس الوزراء الفرنسي ووزير التعليم الوطني الفرنسي بتقليد المحسين بوسام "الفارس"، وذلك خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية بعمان.

وحضر الحفل الشريفة هبة محمد، والشريف أحمد محمد، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد، وعدد من الشخصيات والمسؤولين .

وحازت المحيسن على هذا الوسام تقديرا لجهودها الأكاديمية المبذولة لخدمة ونشر اللغة والثقافة الفرنسيّة في الأردن، ولتوطيدها للعلاقات الأردنية - الفرنسيّة في المجال الأكاديمي.

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