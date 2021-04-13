فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي الأربعاء، عن مناطق محدودة في مدينتي إربد والرمثا لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إن فصل التيار سيشمل بمدينة إربد مناطق (شارع وادي اليابس، شارع الشونة الشمالية، شارع الشيخ حسين، مسجد العراقي، البان ومجمدات أبو سامر، شارع العروس، صيدلية العصر، مخبز عبندة، بناية القرم، بناية العزوة، بناية يوسف القرعان، بناية ابو فواز علاونة، اسواق الواحة، والبان العدوس)، وسيكون من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً.



وسيكون الإنقطاع بمناطق (جنوب شرق بلدة المغير، حي أم نحلة، سوبر ماركت حامد العودات، حي ام نحلة) من الساعة التاسعة الا ثلث صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.



وأوضحت الشركة في بيانها أن فصل التيار سيشمل ايضا (محول سموع الجنوبي وجميع مشتركي واحد وثلاثة فاز) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً. وأضافت أن الفصل سيشمل بمدينة الرمثا مناطق (دوار الرمثا، شرق المتصرفية، المؤسسة المدنية، المؤسسة العسكرية، المدرسة المهنية للذكور، ومدرسة ميمونة بنت الحارث و مجاوريهم)، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، فيما سيمتد الانقطاع في مناطق (حي مديرية زراعة الرمثا، حي مظلة الجمرك، حي الجمرك، مدرسة ابو حنيفة النعمان ومجاوريها، حدود الرمثا، حي الخزاعلة الشمالي، شمال المظلة القديمة) من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً.