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السبت، 13-01-2024 12:35 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظة الكرك، يوم غدٍ الأحد.

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وقالت الشركة في بيان لها، إن مدة الفصل على (خط الشمالي 3) سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 11:00 صباحاً.


وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي (  السماكية / القصر الحي الشرقي / القصر - الوسط / الرشايده / مشروع جذور / البنك الاسلامي فرع القصر).


ونوهت إلى أنه سيتم فصل التيار عن (خط العمرو) من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً.


وبينت أن المناطق المتأثرة ( سوق القصر / القصر حي الحاووز / مركز صحي القصر / مدرسة عبد الوهاب المجالي / مياه شيحان / القصر - السالمية / بئر الجدعا / خزان شيحان).

 




 

 


 

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