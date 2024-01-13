فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظة الكرك، يوم غدٍ الأحد.

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وقالت الشركة في بيان لها، إن مدة الفصل على (خط الشمالي 3) سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 11:00 صباحاً.



وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي ( السماكية / القصر الحي الشرقي / القصر - الوسط / الرشايده / مشروع جذور / البنك الاسلامي فرع القصر).



ونوهت إلى أنه سيتم فصل التيار عن (خط العمرو) من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً.



وبينت أن المناطق المتأثرة ( سوق القصر / القصر حي الحاووز / مركز صحي القصر / مدرسة عبد الوهاب المجالي / مياه شيحان / القصر - السالمية / بئر الجدعا / خزان شيحان).