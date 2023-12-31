إشهار مدونة مؤاب الثقافية التراثية

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- نظمت بلدية مؤاب الجديدة مساء أمس السبت، حفلا لإشهار "مدونة مؤاب الثقافية التراثية" على مسرح البلدية وسط حضور فعاليات ثقافية ومجتمعية.وأكد رئيس البلدية أحمد الطراونة خلال الاحتفال الذي أدارته الكاتبة الدكتورة منتهى الطراونة بحضور مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أهمية دور البلديات في التنمية الثقافية وضرورة حفظ وجمع تراثنا العريق في ظل هذا التضليل والاختلاط الثقافي الذي نعيشه.وأشار إلى أن بلدية مؤاب تفتح أبوابها لجميع المهتمين في هذا المجال، مضيفا أنه تم تشكيل هيئة تأسيسية من الفعاليات الثقافية والشبابية والكتاب لمتابعة مخرجات المدونة الثقافية.وتحدث الأديب نايف النوايسة عن المدونة وأهمية جمع التراث، موجها دعوة لجميع المهتمين للتعاون في جمع التراث.من جانبه، عرض الباحث في علم الانساب الدكتور عدنان يونس الطراونة ابرز ما جاء في المدونة وخاصة التركيز على التوثيق العلمي الدقيق للغتنا وثقافتنا وتوثيق هويتنا الجامعة.كما أوضح الأديب تيسير الهواري ان مؤاب أم التاريخ ولم يتم نسيانها في أي حقبة من حقب التاريخ، فيما دعت الدكتورة نعمات الطراونة الى الحفاظ على المخزون التراثي العميق الذي يهدده النسيان.ولفتت الى ان أهل مؤاب لهم تاريخ وعادات وتقاليد وطقوس ومعتقدات واهازيج وطب شعبي يتميزون وينفردون بها.واشتمل الحفل على قصائد شعرية قدمها الشاعر خالد الطراونة.