فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الجمعة

الوكيل الاخباري -

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تفصل شركة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة الكرك ، وذلك يوم غد الجمعة ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، وتتفاوت مدة الفصل بين منطقة واخرى من المناطق المشمولة كالاتي : 10:00 مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية كاملة من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة والنصف \ مكب النفايات السائلة/ وحدة المعالجة وابار مياه اللجون وحرفية اللجون 1 وحرفية اللجون 2 والدوريات الخارجية ، وسيكون الفصل من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر ، ومحول الحرفية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف ظهرا ، محول المنطقة الحرفية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .سبب الفصل: كهربة مشروع بلدية الكرك للطاقة الشمسية