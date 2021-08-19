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فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الجمعة

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الخميس، 19-08-2021 07:46 م

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الجمعة

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الوكيل الاخباري - تفصل شركة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة الكرك ، وذلك يوم غد الجمعة ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، وتتفاوت مدة الفصل بين منطقة واخرى من المناطق المشمولة كالاتي :  10:00  مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية كاملة من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة والنصف  \ مكب النفايات السائلة/ وحدة المعالجة  وابار  مياه اللجون وحرفية اللجون 1 وحرفية اللجون 2 والدوريات الخارجية ، وسيكون الفصل من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر ، ومحول الحرفية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف  ظهرا ، محول المنطقة الحرفية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .اضافة اعلان


سبب الفصل: كهربة مشروع بلدية الكرك للطاقة الشمسية

 




 

 


 

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