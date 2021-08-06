الكهرباء الوطنية: تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي والمدير العام المهندس أمجد الرواشدة حرص الشركة على تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية من مختلف المصادر المتاحة، والمحافظة على أمن وسلامة النظام الكهربائي.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قاما بها اخيراً إلى عدد من مواقع الشركة في مدينتي الزرقاء والأزرق.



كما واكدا اهمية الجهود المبذولة لإنجاز مشروع احلال محطة تحويل كهرباء الزرقاء 33/ 132 كيلو فولت لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية.



ويتكون المشروع من أعمال انشاء قواعد معدات كهربائية جديدة للمحطة واستبدال أخرى بإزالة القديم منها بقواعد جديدة وتجهيزها لأعمال التركيبات الكهربائية, وانشاء الخنادق الخرسانية لمرور الكوابل وما يلزم لاتمام هذا النوع من الأعمال من اغطية وزوايا معدنية من خلال كادر الشركة.



وبحسب بيان للشركة اليوم، فقد شملت الزيارة المستودعات المركزية/ الزرقاء, ومركز التدريب الكهربائي, ومحطة تحويل السمرا 400/132 كيلو فولت, ومركز صيانة محطات تحويل الشرق (الأزرق) التابعة لشركة الكهرباء الوطنية.



ودعا الكردي العاملين في مواقع الشركة إلى إيلاء السلامة العامة الأهمية القصوى واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لتستمر مسيرة بناء الدولة.



وأشار إلى دور العاملين في تلك المواقع في مسيرة بناء الشركة وحسن توظيف إمكانياتهم العلمية وقدراتهم الفكرية في الأعمال والمهام الموكلة لهم والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والتجهيزات الفنية الحديثة التي توفرها الشركة.



واكد المهندس الرواشدة العمل على تذليل المعوقات التي تواجه العاملين في مختلف مواقع الشركة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم وصولاً إلى التميز والإبداع والانجازات العلمية والعملية وتقديم خدمات جليلة إلى المجتمع المحلي والعربي والدولي, والذي يصب في مصلحة الوطن والشركة.



--(بترا)