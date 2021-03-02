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فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

أسعار الذهب الثلاثاء 2/3/2021

الثلاثاء، 02-03-2021 09:50 ص

لتحسين جودة الشبكات

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي يوم غد الأربعاء، عن بعض المناطق بمحافظتي اربد وجرش لغاية الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن فصل التيار في محافظة اربد سيشمل مناطق شطنا - طريق الكسارات و(جميع مشتركي 1 و 3 فاز).

 

وأشارت إلى أن الوقت المتوقع للفصل سيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً ، وفي مناطق اسكان زبدا ، شرق مدارس التميز، مضخات زبدا فركوح، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهراً.

 

كما يشمل الفصل مناطق، حور - مثلث حور، زحر - ريف محمد يوسف عبيدي - اول البلد للجنوب، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً ، اضافة الى مناطق ، دوقرا - بجانب مركز دوقرا الثقافي، من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الواحدة ظهرا.

 

ويشمل الفصل مناطق، كفر جايز جنوب البلد بجانب المسجد الجديد، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً، وفي مناطق ، حي الراهبات، صالة ابو الذهب، صالة شهرزاد، منطقة الصالات، مركز التدريب المهني اربد، مركز ثقافي اربد، مركز شباب اربد، كازية توتال مقابل الصالات، كازية المناصير، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصراً.

 

وبينت الشركة ان الانقطاع سيشمل في مدينة الرمثا مناطق: الطرة، الشجرة اول البلد، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة مساءً ، اضافة الى مناطق الرمثا - شمال صرح الشهيد، تجمع البركة الشرقي، تجمع ابو عاقولة، تجمع البصول، تجمع القواسمي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً.


واشارت الشركة الى ان فصل التيار في محافظة جرش يشمل مناطق: نحلة - شرق البلدية، جرش - بجانب مدرسة الجبارات الأساسية للبنات ، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً.

 

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