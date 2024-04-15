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الإثنين، 15-04-2024 12:12 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في ديرعلا غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء ديرعلا يوم غد الثلاثاء، لإجراء صيانة على الخط الرئيسي.اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار سيكون من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: جزء من العارضة وجزء من غور كبد، ام حماد، فنوش، ميسرا، داميا، مثلث المصري، وادي فنوش، مشاغل فنوش، الأشغال العامة، مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين في العارضة، مصنع الترافرتين، مصنع السماد العضوي، ومبنى بلدية العارضة.

 




 

 


 

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