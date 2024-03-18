الجيش يعلن صرف اكراميات نقدية لذوي الشهداء

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية- الجيش العربي - انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

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ودعت القيادة ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 21/03/2024، للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.

