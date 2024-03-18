الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان

الجيش يعلن صرف اكراميات نقدية لذوي الشهداء

السير للسائقين: احذروا هذه المخالفات الخطرة التي سببت حوادث أليمة في رمضان -فيديو

جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة خلال الساعات الماضية

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط السلف للشهر الحالي وصرف الرواتب الأحد القادم

بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

الإثنين، 18-03-2024 07:31 م

الجيش يعلن صرف اكراميات نقدية لذوي الشهداء

6384637249594130413


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية- الجيش العربي - انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

اضافة اعلان


ودعت القيادة ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 21/03/2024، للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4444444

السير للسائقين: احذروا هذه المخالفات الخطرة التي سببت حوادث أليمة في رمضان -فيديو

1710771557089

إطلاق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في مادبا

3202417134651899756407

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط السلف للشهر الحالي وصرف الرواتب الأحد القادم

1710771188922

الإقراض الزراعي تمنح مزارعي السلط قروضا بقيمة 2.7 مليون دينار

image

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

new_567840_9842_800

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

أخبار متعلقة
image

الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

news_defult

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

1708422206747

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية

74

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

77777

هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

111-69

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا