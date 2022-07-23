فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة عجلون يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.



وبينت الشركة في بلاغ لها، أن فصل التيار الكهربائي سيمتد من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهراً في مناطق الجب، والشميساني طريق القلعة، فيما سيكون الفصل في مناطق جنوب عنجرة، وعنجرة الحي الشرقي، وحي سرابيس من الساعة العاشرة والنصف ولغاية الخامسة مساءً.



وأضافت الشركة بأنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق جنوب عنجرة منطقة ام الخشب، وعبين عبلين، الشارع الرئيسي من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الرابعة عصرا.

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