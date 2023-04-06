الجامعة الهاشمية تؤكد طرح برامج دراسية تواكب احتياجات أسواق العمل

الوكيل الاخباري -أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق الزبون، أهمية طرح برامج دراسية جديدة في الجامعة تواكب إحيتاجات أسواق العمل المحلي والعربي والدولي، حيث تعمل كليات على طرح برامج ماجستير جديدة سيعلن عنها عند اكتمال الإجراءات الرسمية.



وبين الزبون ، خلال لقائه اليوم عمداء الكليات العلمية، أهمية الاهتمام بنوعية وجودة العملية التعليمية داخل قاعة المحاضرات والمختبرات، وتحسين نوعية التدريس، ومتابعة المستجدات العلمية، والإسهام في تطور تخصصات الطلبة .

اضافة اعلان