الجمعة 14-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

الصين: الكشف عن سيارة طائرة مسيّرة كهربائيا

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

الخميس، 13-10-2022 06:28 م

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

www


الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الجامعة الأردنية، ممثلاً بوحدة تصوير الثدي ومكتب العمل الاجتماعي، مجموعة من الفعاليّات التوعوية التثقيفيّة، احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي، (شهر تشرين أول)، بهدف توعية المجتمع، خاصة النساء حول عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منها، وأهمية الكشف المبكر.

وبدأت الفعاليات، اليوم الخميس، بتنفيذ نشاط توعوي هدف إلى نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وجرى خلاله توزيع منشورات تعريفية حول ماهيّة المرض، وتوزيع الورود على مرضى السرطان المتواجدين على أسرّة الشفاء في المستشفى، بالتعاون مع عدد من الطلبة المتدربين من كلية الأميرة عالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HFmImmWFcPZV9yo3CgsUAecULAdkc0quxSTWvnu0

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

image

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

1020222152239568305877

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

421245

الخرابشة: نعمل على تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة

6348f7f8cd816

وزير المالية: الحكومة اتجهت لصندوق النقد للدعم الفني ولم تُجبر على ذلك

6348f86e273d6

وزير المالية: الأردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

أخبار متعلقة
920221819522595345213

مستشفى الجامعة يحصل على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية للعام 2022

309308646_2392711970868294_6175579456806764506_n

إجراء عمليات نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين بمستشفى الامير زيد العسكري

الأمن العام

الامن العام : وفاة مواطنة اثر سقوطها من الطابق الرابع في عمّان

1120192151537764501654

السفارة الأردنية بواشنطن تحذّر الأردنيين

920222513247276235495

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

9202213123249207668276

مستشفى الجامعة الأردنية يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى