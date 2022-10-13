فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الجامعة الأردنية، ممثلاً بوحدة تصوير الثدي ومكتب العمل الاجتماعي، مجموعة من الفعاليّات التوعوية التثقيفيّة، احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي، (شهر تشرين أول)، بهدف توعية المجتمع، خاصة النساء حول عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منها، وأهمية الكشف المبكر.



وبدأت الفعاليات، اليوم الخميس، بتنفيذ نشاط توعوي هدف إلى نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وجرى خلاله توزيع منشورات تعريفية حول ماهيّة المرض، وتوزيع الورود على مرضى السرطان المتواجدين على أسرّة الشفاء في المستشفى، بالتعاون مع عدد من الطلبة المتدربين من كلية الأميرة عالية.

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