الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

اليونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان المحاصرين

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

تعرض طفل للدغة أفعى في الرمثا وإدخاله للعناية الحثيثة

إغلاق 12 منشأة بمختلف مناطق محافظة الزرقاء

شكر على تعازٍ بوفاة النائب يسار الخصاونة

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

الجمعة، 16-06-2023 07:05 م

إغلاق 12 منشأة بمختلف مناطق محافظة الزرقاء

main_image648c83544c30d


الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر مديرية بيئة الزرقاء المختصة 12 منشأة خلال 54 زيارة تفتيشية نفذتها منذ بداية العام على منشآت تنوعت بين مصنع ومحطة غسيل ومعامل مواد تنظيف.

وقال مدير المديرية المهندس حيدر الربابعة إن إغلاق تلك المنشآت جاء بسبب ممارسة أعمالها دون الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى والملاحظات التي تعاملت معها المديرية بلغ 37 شكوى وملاحظة، فيما بلغ عدد كشوفات التراخيص التي قامت بها الفرق المعنية نحو 50 كشفًا، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة.

وأوضح، أن عدد مخالفات القانون الإطاري بلغ 600 مخالفة، حيث شهد شهر أيار أعلى عدد مخالفات وبلغت 245 مخالفة، فيما كان شهر كانون الثاني الأقل في عدد المخالفات، إذ بلغت 47 مخالفة، لافتًا إلى أن أحكام القانون الإطاري للنفايات يتعلق بالمخالفات البيئية والممارسات الفردية التي تسيء إلى البيئة وتزيد من التلوث البصري من قبل المحال التجارية أو المواطنين أنفسهم، إذ يتعين التخلص من النفايات بطريقة منضبطة وحضارية وليس بطريقة عشوائية.

وبين الربابعة، أن القانون الإطاري ينص على معاقبة كل شخص يقوم بطرح المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين، بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

اضافة اعلان


ونوه المهندس الربابعة، بأن المديرية قامت بتنظيم 24 محاضرة وندوة للتوعية عن المحافظة على البيئة وإجراءات الحصول على الموافقات البيئية، كما شاركت المديرية بـ 12 فعالية ونشاطًا مثل حملات النظافة وجلسات التوعية والندوات وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
884256fb-2a81-498d-8cda-e938624ac9f2

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

main_image648c91067f0bb

رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

648c84f652c91

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

354195969_241583931913870_812612857216282467_n

تعرض طفل للدغة أفعى في الرمثا وإدخاله للعناية الحثيثة

9a58ed11-4674-4c0c-a102-d9192cbf65eb

إربد: نقابة المهندسين الزراعيين تعقد مؤتمرها العلمي الثالث حول الأمن الغذائي الوطني

طبيب2

إربد: مؤتمر طبي يوصي بإنشاء مراكز تدريب للأطباء الجدد

أخبار متعلقة
5202329103132621104599

سقوط طفلة من الطابق الرابع في الزرقاء

rshDmAZjYN3YKScvzzf7BqaJPk81FhVjGoJ2QYGG

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد 257 الف برميل نفط من العراق خلال أيار الماضي

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.34.15 PM

الهواري وطوقان يعقدان اجتماعا للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة

dba5de0c-a872-48b5-9a8a-0b251ba1a27b

العثور على جثة الطفل الذي فقد بسيول الزرقاء - صور

350245352_1273958776659911_8355162446305361155_n

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة