أهالي الزرقاء يتفاعلون مع مهرجان صيف الأردن 2023

الوكيل الاخباري - تفاعل أهالي الزرقاء مع فاعليات مهرجان صيف الأردن 2023 التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة الأمير محمد للشباب، بحضور مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي ومدير المدينة الدكتور خالد العموش ومدير الثقافة أيمن عرار وجمع من أهالي الزرقاء.

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وتضمنت فاعليات اليوم عرضًا فنيًا قدمته فرقة معان للفلكلور الشعبي، إضافة إلى حفل غنائي قدمه الفنان رامي شفيق، حيث قدم باقة من الأغاني الوطنية التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور .



كما تضمنت الفاعليات فقرات للأطفال مثل: الرسم على الوجوه وإطلاق البالونات، وفقرات ترفيهية ترافقها أغان وطنية.